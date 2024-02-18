春節經濟“熱辣滾燙”

春節假期，各地紛紛“亮家底”“出大招”，舉辦豐富多彩的文旅活動，吸引市民和遊客參觀游覽，體驗十足年味。圖為日前，遊客在河南省開封市清明上河園景區觀看表演。（圖源：新華社） 中評社北京2月18日電／據中央紀委國家監委網站消息，這個春節假期，我國消費市場持續火熱。

文旅市場爆火出圈，國內游、出境游、入境游多點開花；春節檔電影票房創歷史新高，各影院上座率不斷攀升；逛市集、賞花燈、看演出等傳統文化消費的氛圍日漸濃厚，彰顯文化特色……這個春節假期，我國消費市場持續火熱。



春節作為國內最受關注的傳統節日，是觀察消費趨勢的重要窗口。隨著甲辰龍年大幕在8天“加長版”春節假期中拉開，不斷釋放的內需潛力，進一步印證了中國經濟的韌性與活力。



遊客旅遊熱情加速釋放，“南北互跨游”熱度持續增長



2月13日，大年初四，山東青島浮山灣畔的奧帆中心和五四廣場景區游人如織。層層叠叠的海浪，逐浪飛舞的海鷗，構成海天之間的美麗畫卷。



下午5時15分，在奧帆中心K2碼頭，夕陽餘輝灑向波光粼粼的海面，映出一片“橘子海”。來自山東濰坊的張先生帶著7歲的兒子排隊等候登船。“過年我們來青島旅遊，前兩天坐船出海喂海鷗了，今天坐橘子海專線欣賞一場浪漫的海上落日和浮山灣夜晚燈光秀。”張先生說。



“春節假期，熱門航線船票幾乎每天售罄。”青島奧帆海洋文化旅遊區售票點工作人員告訴記者。



“海上觀青島”是青島旅遊品質提升的亮點項目。進入冬季以來，青島旅遊集團在常規航線的基礎上，結合市場需求推出“環游浮山灣橘子海專線”、“奧帆中心往返青島輪渡追憶專線”以及魅力三灣“追鷗逐浪”等特色航線產品，滿足遊客高質量海上出游需求。據瞭解，今年春節青島海上航線單日接待人次創歷史新高，游船業務單日接待超1萬人次。



2月17日，攜程平台發布的《2024龍年春節旅行報告》顯示，春節假期，國內游、出境游、入境游多點開花，同比均大幅增長，並超2019年同期水平；國內景區門票訂單同比增長超六成，境外景區門票訂單較2019年增長超130%；旅遊消費升級趨勢明顯，門票玩樂訂單均價同比翻番，定制游人均價格同比增長兩成。

