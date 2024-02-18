公安部：春節期間全國社會治安秩序良好

中評社北京2月18日電／據新華社報導，記者18日從公安部獲悉，截至2月17日17時，全國社會大局穩定、治安秩序良好，刑事治安警情同比下降，5108場大型活動和588場大型焰火燃放活動安全順利，旅遊景區秩序井然，全國道路交通總體平穩有序，未發生重大道路交通事故。



公安部高頻度調度指揮安保維穩措施落實，各地公安機關廣大民警輔警持續奮戰在安保維穩一線。節日期間，各地公安機關日均投入警力103萬人次，組織群防群治力量311萬人次，全面強化城市廣場、車站碼頭、繁華街區等重點區域和人員密集場所巡邏防控，加大對突出違法犯罪打擊整治力度。



節日期間，各地公安機關密切與文旅等部門協作配合，加強景區安全隱患排查和治安秩序維護，出動警力59.3萬人次，處置各類涉旅糾紛5790起，服務救助遊客4.6萬人次。針對迎新祈福、廟會燈會、民俗文化等大型活動密集舉辦情況，各地公安機關嚴格審批監管，督促主辦方提前制定方案預案、全面排查整改安全隱患，並部署充足警力加強秩序維護和應急處突等工作。



針對春節假期出行量屢創新高，公安部針對性加強調度指導，各地公安交管部門日均出動警力18.1萬人次、警車6.2萬輛次，加強城市周邊、主幹高速公路等重點道路疏導管控，嚴管重點車輛，嚴查“三超一疲勞”、酒駕醉駕等交通違法，做好惡劣天氣交通應急管理。鐵路、民航公安機關狠抓各項運輸安全和安保維穩措施落實，確保鐵路和民航旅客平安出行。移民管理部門科學組織勤務，嚴格口岸查控和邊境管控，確保全國口岸通關高效順暢、邊境地區安全穩定。



