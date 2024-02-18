如何持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰

中評社北京2月18日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議強調：“持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰。”今年1月發布的《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》，明確“持續深入推進污染防治攻堅”等目標任務。



持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，是全面推進美麗中國建設的重要戰役。黨的十八大以來，我國全方位、全地域、全過程加強生態環境保護，美麗中國建設邁出重大步伐。生態環境部有關負責人表示：“2024年要突出精準治污、科學治污、依法治污，以美麗中國建設為統領，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，堅持以高水平保護促進高質量發展，全面推進人與自然和諧共生的現代化。”



怎樣持續深入打好藍天保衛戰？“關鍵在於切實落實《空氣質量持續改善行動計劃》，以PM2.5控制為主線，強化源頭管控、多污染物協同控制和區域污染協同治理。”生態環境部總工程師、大氣環境司司長劉炳江表示，將因地制宜有序推進北方地區清潔取暖。高質量推進鋼鐵、水泥、焦化行業超低排放改造，組織實施石化、化工等行業揮發性有機物全流程深度治理。扎實推進柴油貨車污染防治攻堅行動，深化京津冀及周邊地區等重點區域大氣污染聯防聯控。



“2023年全國地表水水質優良斷面比例增至89.4%，同比上升1.5個百分點，長江幹流已連續4年、黃河幹流已連續兩年全線水質保持Ⅱ類。”生態環境部水生態環境司司長黃小贈介紹，2024年將持續深入打好碧水保衛戰，統籌水資源、水環境、水生態治理，深入推進大江大河和重要湖泊保護治理。組織實施重點排污口整治提升行動，深化工業園區水污染整治，深入實施城市黑臭水體整治。持續推進重點海域綜合治理攻堅，有針對性地實施海灣綜合治理。



“持續深入打好淨土保衛戰，重點是堅持預防為主、風險管控、水土共治，實施土壤污染源頭防控行動，加快推進源頭管控重大工程建設。”生態環境部土壤生態環境司司長趙世新表示，將深入推進耕地土壤污染源排查整治，推動黑土地、鹽碱地生態環境保護。深化土壤污染防治先行區、地下水污染防治試驗區建設，深入推進農村環境整治。