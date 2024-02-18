雪之花：自然主題的藝術詮釋

燈光藝術裝置《雪融星》，清華大學建築學院黃蔚欣團隊創作。（圖源：人民日報） 中評社北京2月18日電／據人民日報報導，中國幅員遼闊、歷史悠久且農業文明發達，積澱了豐厚的詮釋自然主題的藝術傳統。中國人深愛自然，熱衷描繪自然事物，但又不執著於再現客觀對象的準確形象，而是取其神采，講究詩情畫意，以塑造理想境界為最終目的。描繪梅蘭竹菊、青山綠水，莫不如是，對雪的表現亦如此。



傳統視覺藝術多刻畫雪景。一是恰到好處的降雪有利於農作物的生長發育，雪景圖便有了“瑞雪兆豐年”的吉祥寓意。再是每次雪後空氣格外清新，當城市鄉村一夜之間統統變得素白靜穆，更容易激發藝術家的豐富想象力和旺盛創造力。此外，“澡雪精神”在中國傳統文化中有著豐富的內涵和外延，也深刻影響著文藝創作。



雖說古人很早就認識到雪花為六角結構，中國古代卻幾乎不正面描繪雪花。由單個雪晶形成的雪花，通常都十分微小。可用肉眼欣賞的、狹義的雪花藝術，必定是放大的圖像。它們在紡織圖案和剪紙窗花中得到浪漫演繹。雪花，嚴謹對稱、冷峻多變，注定要留給現代藝術家開拓。近年來的雪花藝術創作，主要集中在設計、雕塑、裝置和建築裝飾領域。



北方多雪。本來習以為常的視覺符號，也在直率的審美表達中，被處理得深情款款。典型如牡佳高鐵七台河西站的設計。站房外觀是抽象的冰刀造型；站房內藍白相間的頂棚上，10餘朵白色“小雪花”簇擁一朵金色“大雪花”；“大雪花”中心由12座獎杯環繞構成。黑龍江省七台河市曾培養出多位世界短道速滑冠軍。七台河西站的設計，便將冠軍“基因”納入其中，實現了地域特色和現代建築的交融。



南方，少雪或者無雪。對那裡的朋友而言，第一次看見這種白色晶體，多會情不自禁地喜笑顔開。深圳地鐵12號線海上田園南站，同樣以冰雪為設計主題。設計者提取雪花、冰晶作為設計元素，將其抽象概括為菱形、三角形等幾何圖形。兩側出入口以立柱為中心，站頂的藍白色裝飾向6個不同方向伸展，復刻雪花綻放的優雅形態；結合冰藍色燈光，渲染出皚皚寒冬的氛圍，藝術張力十足。假如在炎熱的夏季走入地鐵站，好似置身雪中，清涼無比，腳步更為輕盈快意。在這裡，科技、時尚與“以物咏志”的文化傳統無縫銜接。



2022年北京冬奧會開幕式上，以雪花為靈感的藝術創作，帶給觀眾“看不夠的中國式浪漫”，匯聚“一起向未來”的力量，將雪花主題設計推向高潮。例如，設計師歷經3年時間創作而成的“雪花引導牌”。每片“雪花”均以中國結為基礎造型構建，追求簡潔、空靈之美。“千萬雪花，競相開放，萬千你我，匯聚成一個家……”伴隨歌聲，一片片寫有參賽國家和地區名字的“小雪花”在開幕式上舞動，“燕山飛雪”的意境油然而生。再有，一束在巨大“雪花”中搖曳的小小火焰，竟然成為北京冬奧會的主火炬，實乃意料之外，情理之中。雪花自由飛翔、身清志堅的精神，陪伴健兒們馳騁、超越，成為生命狀態的最佳寫照。

