從新能源汽車暢銷歐洲說起

中評社北京2月18日電／據新華社報導，去年，記者到領克新能源汽車位於浙江省寧波餘姚市的超級工廠採訪，工廠製造負責人一句話令人印象深刻：以前我們覺得開歐美進口車有“派頭”，現在我們出口的新能源汽車，主要市場就是歐洲。



暢銷歐洲的新能源汽車不止領克，據全國乘用車市場信息聯席會的數據顯示，2023年，我國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。在出口的120.3萬輛中，歐洲占比達38%，遠超其他地區。



汽車被稱為“現代工業皇冠上的明珠”，從德國人發明汽車到美國人讓汽車走入工薪階層，從日本汽車產業崛起到如今中國新能源汽車成為汽車行業的並跑者甚至領跑者，正好對應著工業1.0到4.0的時代更迭。



這種更迭彰顯出我國在新能源汽車賽道上的“換道超車”。我們在新能源汽車這個全新的賽道上，很多方面都做到了和歐美汽車產業並駕齊驅，甚至在智能駕駛、動力系統等方面已經有了優勢。



這種更迭也透露出中國製造的“硬核”實力。在領克餘姚超級工廠，所有生產節奏都按照“秒”或“分”來計算：4秒鐘，6000噸衝壓機上下一次，衝出兩套車身板材；63秒，4台柔性機器人帶動高精度攝像頭測量全車80個點位；526台機器人上下翻飛，5800多個焊點的點焊自動化率達到100%；60分鐘，45輛領克從焊裝車間下線。



工廠穩，中國經濟的底盤就穩。經濟學中有“車間革命”的說法，認為歷次工業革命都是開始於車間。車間、工廠，同時連接著需求、供給，設備、產品，就業、稅收，其現代化水平、智能化程度就是中國經濟的信心和底氣。



一個故事令人難忘：當年吉利併購沃爾沃，中國“窮小子”迎娶歐洲“公主”，轟動海內外。“請你用3個詞說明為什麼吉利是合適的競購企業”——在這樁併購案談判的關鍵環節，有人拋出了這個不友好的問題。“I love you。”吉利創始人李書福急中生智，他並不熟練的英語竟贏得了滿堂喝彩。



如今的領克，即是吉利和沃爾沃的合資品牌。自主創新、借助全球化浪潮“以時間換空間”……當世界經濟形勢持續低迷充滿不確定性時候，領克、極氪、小鵬、理想、蔚來、問界，眾多新能源汽車品牌繁榮發展，讓人看到的是“創新”，更是“定力”，也彰顯出“下一個‘中國’，還是中國”的魅力。