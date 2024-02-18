小行星表面第一次探測到水分子

中評社北京2月18日電／據科技日報報導，利用美國國家航空航天局（NASA）現已退役的索菲亞平流層紅外天文台（SOFIA）提供的數據，美國西南研究所科學家首次在兩顆小行星的表面探測到水分子。這一發現為揭示太陽系中水的分布提供了新綫索。相關論文發表於最新一期《行星科學雜志》。



研究團隊利用SOFIA收集的數據研究了4顆富含矽酸鹽的小行星。SOFIA上的“暗天體紅外相機”提供的觀測結果顯示，其中兩顆小行星Iris和Massalia發射出特定波長的光，表明其表面存在水分子。雖然科學家此前已在返回地球的小行星樣本上探測到水分子的存在，但此次是首次在小行星表面發現水分子。



研究人員表示，小行星是行星形成過程中的殘餘物。科學家對水在小行星上如何分布尤其感興趣，因為這可以揭示水是如何輸送到地球的。



SOFIA對月球的觀測顯示，一立方米土壤內可能蘊藏著12盎司水，這些土壤遍及月球表面。研究表明，Iris和Massalia上水的豐度與月球上的相似，這些水也可能與月球表面的礦物結合，或附著在矽酸鹽中。



Iris和Massalia的直徑分別為199公裡和135公裡，軌道相似，與太陽的平均距離為2．39天文單位。1天文單位即太陽與地球的距離，約為1．5億公裡。



研究團隊指出，一些矽酸鹽小行星可在億萬年內保存一些水，並且可能比以前認為的更常見於太陽系內部。事實上，小行星被認為是地球水的主要來源，為人們所知的生命提供了必要的元素。瞭解水在小行星以及太空中的分布，將助力研究人員在太陽系內外尋找潛在的其他形式的生命。



