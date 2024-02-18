春節海南離島免稅消費火爆折射中國消費活力

中評社北京2月18日電／據新華社報導，春節假期，海南迎來旅遊旺季高峰，離島免稅消費市場也迎來了一波火爆的購物熱潮。



據海口海關統計，春節假期前7天，海南離島免稅購物金額達22.14億元，免稅購物人數26.89萬人次，人均消費8235元。這組數據折射出我國消費市場的活力。



春節期間，在全球最大單體免稅店——海口國際免稅城內，耍龍燈、醒獅采青、古典舞表演等豐富多樣的新春文旅活動輪番上演，讓消費者在樂享免稅購物的同時感受熱鬧喜慶的氛圍和濃濃的年味。



記者在海口國際免稅城看到，以“龍”元素為主題的紅色拱門、紅燈籠等新春裝飾十分喜慶，游人紛紛打卡拍照。各大品牌門店購物人群熙熙攘攘，一些門店的收銀台前排起了長隊。



在一家護膚品門店，來自武漢的遊客李司英正排隊等著買單，她給自己購買了3000多元的護膚品，還幫朋友帶了一些。“免稅城的商品種類比較多，選擇多，價格也便宜，現在還可以即購即提，很方便。”她說。



深圳遊客王多斯第一次來到海口國際免稅城，幾個小時逛下來收穫頗豐，有金飾、錢包、彩妝和護膚品等，消費了近6000元。“忙著購物了，都沒顧上看表演。”她笑著說，免稅城的購物環境很舒適，服務也很好，還有很多優惠。



為了激發春節免稅消費活力，海口市政府投放27500張、共計1200萬元的離島免稅電子消費券，還可叠加各免稅主體線下門店折扣優惠使用，為消費者帶來更大實惠。



來自貴州的遊客龍麗帆在海口國際免稅城購買了一塊新款手表。“免稅價是6000元，但是有折扣，還用了電子優惠券，最後算下來是5280元，便宜了不少。”龍麗帆說，手表的款式好看，價格也划算，接下來還打算買一些香水和護膚品。