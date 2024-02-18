春節文旅“成績單”印證旅遊過年已成新趨勢

中評社北京2月18日電／據北京青年報報導，春節假期各種文旅“成績單”相繼出爐。報導顯示，春節假期，國內游、出境游、入境游多點開花，同比均大幅增長，並超2019年同期水平；國內景區門票訂單同比增長超六成，境外景區門票訂單較2019年增長超130%。



隨著2月17日春節假期結束，有的人已經返城，有的人正在返城路上，還有人邊游玩邊返城。回顧整個春節假期，就會發現這個傳統節日明顯增加了新元素，即體驗各種文化旅遊項目已成為新年俗。這不但豐富了傳統春節的內涵，讓公眾看到歷史文化之厚重和自然風光之大美，也助各地做大文旅市場“蛋糕”。



相關數據顯示，今年春節假期主要旅遊指標均超過2019年同期水平，其中有的地方增幅喜人。比如說四川省，納入統計的833家A級旅遊景區，接待遊客537.6萬人次，實現門票收入6253.18萬元。與2023年同期同口徑相比，分別增長25.74%、32.63%。



再比如，作為最受歡迎目的地的北京，今年春節假期，旅遊預訂量同比去年增長超130%，其中線路游預訂量同比增長超12倍，酒店預訂量也已遠超2019年同期。再看湖南、廣東等地交出的旅遊成績單同樣很亮眼。可以毫不誇張地說，旅遊式過年正在取代傳統的在家過年，這讓國內外文旅行業成為最大受益者。



國內各個景區景點、賓館飯店、民航鐵路等行業企業，在這個春節假期也是收穫滿滿。國內景區門票訂單同比增長超六成，就是一個縮影。而境外景區同樣受益於春節假期，數據顯示，境外景區門票訂單較2019年增長超過130%。這意味著春節期間中國遊客為全球旅遊消費乃至全球經濟增長做出突出貢獻。



春節假期文旅“成績單”之所以令人欣喜，要從供需兩端進行探究。從供給端來說，過年期間各地均推出不少“文旅大餐”。拿北京來說，本來就擁有豐富而厚重的旅遊資源，又在春節期間推出“文化過大年”“非遺過大年”“演藝過大年”“冰雪過大年”“親子過大年”“京郊過大年”六大系列7000餘場活動。