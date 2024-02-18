“免簽朋友圈”、跨境消費熱

中評社北京2月18日電／據央視新聞報導， 龍騰虎躍中國年，紅紅火火慶新春。春節是傳統的消費旺季，也是各種消費需求集中釋放的一個時間段。今年的春節假期臨近尾聲了，這八天的年味濃鬱的假期裡，人們回鄉團聚，探親訪友，旅遊度假，聚餐玩樂，商場超市人頭攢動，線上線下購物如火如荼，消費力十足的濃濃煙火氣中，我們見證著中國經濟穩步向前的澎湃活力。今年春節消費呈現哪些特點？作為中國上半年經濟晴雨表，春節消費勾勒出何種經濟活力新圖景？



擴內需促春節消費



花式“寵客”妙招多



紅彤彤的春節市場，熱騰騰的春節消費，離不開各式各樣的消費促進活動。從商務部門啟動“全國網上年貨節”，文化和旅遊部組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題文化和旅遊活動；到2024年全國春節文化和旅遊消費月，舉辦內容豐富、形式多樣的文化和旅遊消費促進活動，再到商務部啟動老字號嘉年華和“國貨潮品”賀新春等活動，各地紛紛出台促消費政策，各色活動因地制宜舉辦，實實在在的優惠，讓消費體驗更優化、消費場景更豐富、消費服務更貼心，讓市場煙火升騰、活力升溫。



春節期間，世界遺產風光引來八方來客。在福建漳州，南靖土樓景區的古朴風光令人流連忘返。



福建泉州的春節，少不了刣獅這項國家級非遺的助陣。兩頭獅子騰挪跳躍，引來陣陣叫好。



據瞭解，今年春節期間，福建省組織開展2000場以上不同主題的促銷活動，發放消費券和消費補貼超1.5億元。



在四川，聞名中外的自貢燈會用1000多個燈組，創新打造“華夏樂章、盛世歡歌、年味中國、浪漫中國”四大板塊，將深厚的中華文化融入熒熒燈火之中。



初一到初七，中華彩燈大世界入園人數為42萬人，比去年同期增長27.2%。春節期間，四川發放近3億元消費券和消費補貼，推出旅遊景區免票或門票買一贈一優惠、旅行社獎補、降低省外小客車高速公路通行費等系列優惠政策，引客入川。



截至2月16日15時，四川知名旅遊景點九寨溝景區共接待境內外遊客15.78萬人次，超過歷年同期最高水平。