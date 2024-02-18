冬季風暴襲擊美國東北部分地區

2024年1月18日，美國華盛頓迎來低溫天氣。（圖源：新華社） 中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，當地時間2月17日，據美國廣播公司報導，一場冬季風暴襲擊了美國東北部部分地區，賓夕法尼亞州和新澤西州的降雪量已超過30.5厘米，每小時降雪量高達10厘米。



報導稱，當日賓夕法尼亞州中心穀的降雪量為35厘米，新澤西州荷蘭鎮降雪量達到33厘米。



此外，美國東北部大部分地區18日早晨的風寒溫度將降至零下12攝氏度左右。



（來源：央視新聞客戶端）