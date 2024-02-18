美民調：美政府在處理移民方面表現糟糕

中評社北京2月18日電／據海外網消息，據美國《國會山報》2月17日報導，皮尤研究中心16日公布的調查顯示，大多數美國人認為聯邦政府在處理湧入美國的移民方面表現糟糕。



數據顯示，八成美國人表示，在處理試圖從美墨邊境進入美國的移民問題上，聯邦政府做得“非常糟糕”或“有些糟糕”。衹有18%的人認為政府在處理移民問題上做得“非常好”或“還算不錯”。調查還發現，57%的美國人認為，美國南部的邊境危機導致國內犯罪率上升。



（來源：海外網）