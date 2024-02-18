河北：多彩民俗活動帶火鄉村游

中評社北京2月18日電／據新華網報導， 咚咚鏘、咚咚鏘……在太行深山區的河北省磁縣花駝村，春節期間每天下午，靈獅舞動等民俗表演都會伴隨著陣陣鑼鼓聲開始。



演出中，引龍人手舞龍珠上下翻動，在前引路，舞龍人踩著鑼鼓點跟隨，龍頭緊跟龍珠，龍身各節左聳右伏，九曲十回，時緩時急，蜿蜒翻騰，引得觀眾連連拍手叫好，拿出手機記錄下精彩瞬間。



花駝村黨支部書記郭書成說，花駝村2014年被評為中國歷史文化名村，但村子地理位置較為偏僻，發展較慢，隨著鄉村振興戰略的推進，花駝村不斷完善基礎設施，挖掘文化內涵，逐步提升了知名度。這個春節假期，花駝村開始舉辦各類民俗活動，每天能吸引上千名遊客。



邯鄲市民李先生說，今年他帶全家來這裡看年俗表演，能感受到獨特的年味，回憶起鄉愁。看完表演，他計劃和親朋在村裡的農家樂吃點特色美食，再在特色民宿中休息一晚。



春節期間，為豐富人民群眾精神文化生活，河北各地舉辦新春文化旅遊季系列活動，尤其是一些鄉村，通過謀劃廟會、燈展、雜技、戲曲等，吸引周邊群眾，帶動農村旅遊發展。



邯鄲市復興區地處太行山和華北平原過渡帶，今年復興區在一些鄉村舉辦年俗大集、書香大集、賞燈文化大集等活動，其中“跑旱船”表演受到不少人的歡迎。表演者將手工縫制的彩色小船掛在腰間，模仿船只行進在水中的狀態，隨著嗩呐、鑼鼓的聲音，時而平穩緩行，時而傾斜搖晃。



市民謝鵬傑說，長時間在城市生活，看到這樣的表演感覺很新奇，體會到了民俗藝術和鄉土文化的魅力，計劃新的一年多去觀看並進行研究。



不少景區通過舉辦文化活動帶動周邊村民增收。位於保定易縣安格莊鄉的太行水鎮景區，近期每到夜間都會舉行水上打鐵花表演，4名匠人將1600攝氏度的鐵水拋起，再用工具奮力打到空中，火花騰空時似煙花點亮夜空，落入時仿佛星星墜入波光粼粼的水面……



太行水鎮景區附近的安格莊村黨支部書記安丙午說，以前到了冬季，人們多是“貓冬”，今年景區的系列活動增加了遊客停留時間，有的遊客還在附近住宿，村民閑不住了，不少人在景區周圍經營特色美食、民宿、文化紀念品等，大大增加了收入。