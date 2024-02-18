中評社北京2月18日電／據河北日報報導， 以優化營商環境為抓手 在審批環節上做“減法”



河北破解制約要素提速項目建設



“有了鹿泉經開區的區域評估成果作支撐，我們的水土保持報告表很快就能做出來。”近日，說起區域評估對“太行智造”機器人項目帶來的便利，河北綠島數字產業發展有限公司項目經理董赫難掩興奮。



區域評估，是指由政府對項目審批過程中涉及的有關評估事項進行統一評估，形成整體性、區域性評估成果，由區域內項目共享共用。



“以往，我們得找第三方機構編制水土保持報告書，沒有基礎數據，耗時花錢又費力。”董赫說，現在，區域內各項評估成果可直接提取使用，至少節省了一個月時間，還省了幾萬元報告編制費用，讓他們感受到了政府滿滿的誠意。



評估成果實現共享，審批環節再度縮減。目前，鹿泉經開區將占地200公頃以下項目的水土保持報告書“瘦身”成了報告表，對應當編制水土保持方案的項目全面實行承諾制管理，不再對收到的申請材料進行技術評審，實現審批“秒辦”。



石家莊市發展改革委副主任白玉春介紹，去年以來，石家莊市聚焦區域評估審批服務改革，深入實施區域評估成果共享工程。區域評估成果共享工程實施後帶來了三大改變，即變企業“申請後審批”為政府“申請前服務”，變“單個項目評估”為“區域整體評估”，變“企業付費”為“政府買單”，有效解決項目評估評審手續多、時間長、花費多等問題，進一步提高審批效率、減輕企業負擔，加快項目落地。



目前，石家莊市21個省級以上開發區，共完成10類180項區域評估，成果共享應用960個建設項目，應用2290餘次，為每個項目節省時間2個月左右，為企業節約成本約3億元。