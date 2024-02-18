全省去年處置“兩塊地”9989公頃

中評社北京2月18日電／據遼寧日報報導，近日，記者從省自然資源廳獲悉，為強化土地節約集約利用和管理，有效盤活存量土地資源，我省穩步推進“兩塊地”（批而未供土地和閑置土地）處置工作，去年全省處置“兩塊地”9989.43公頃，完成國家目標考核任務。其中，處置批而未供土地7212.18公頃，處置閑置土地2777.25公頃。



去年，我省根據自然資源部相關工作要求，全面部署全省年度“兩塊地”消化處置工作，並根據相關考核標準建立批而未供、閑置土地工作台賬，將任務分解至各市。省自然資源廳通過因地施策、分類處置的方式，積極指導各地加快推進處置工作。



與此同時，我省各地在建設用地開發利用潛力調查摸底基礎上，對2022年6月至2023年2月處置的批而未征、征而未供、供而未用“三塊地”處置情況進行全面梳理。督促各地加快推進調查工作部署安排，協調組織各相關部門，實事求是梳理情況，保質保量及時報送工作成果。



提高土地利用效率，離不開土地的節約集約利用。為全面動態掌握我省開發區土地節約集約利用整體情況，我省還對140個開發區土地集約利用情況開展評價，為開發區擴區升級審核、動態監控及有關政策制定、全省土地利用總體規劃和城市規劃修編提供科學依據。今年，自然資源部門還將按新的年度要求，組織開展全省開發區土地集約利用評價。