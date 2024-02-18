西部崛起“風光氫儲”產業群

中評社北京2月18日電／據經濟日報報導，廠房外冰雪覆蓋，廠房內熱火朝天。走進位於昌吉高新技術產業開發區的新疆中瀚頂達環保科技有限公司，4條全自動智能型生產線飛速運轉，下線的各類太陽能光伏支架定制產品從這裡生產，進入新疆昌吉回族自治州各地的光伏電廠。



“遍布全州的光伏新能源基地使我們不愁銷售，我們年產能在15萬噸，計劃兩年內把產能提升到30萬噸。”新疆中瀚頂達環保科技有限公司技術總監王志達說。



昌吉州光照充足，是新疆十大風區之一、五大光區之一。全州太陽輻射量為每平方米5000兆焦至5500兆焦，光伏年發電1500小時至1800小時。眼下，借助豐富的“風光”資源，一批批新能源上下游企業紛紛入駐昌吉州。



“昌吉州光照晝長夜短，風力超大，所以我們選擇在這裡投資。目前我們光伏基地占地8000多畝，共56萬塊光伏板，風電基地擁有120多台單機容量6.25兆瓦以上的風機。”華電新疆發電有限公司新能源分公司副總經理劉海說，公司已建成105萬千瓦風光基地，入選國家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目。



為進一步壯大風光產業規模，近年來，昌吉州大力推進“鏈主”式招商，政府搭建平台，各部門、各縣市、各園區做好規劃，針對新能源上下游全產業鏈完善頂層制度設計，出台政策支持，“鏈主”企業實現了點對點對接。



在准東經濟技術開發區內，由河南躍薪智能機械有限公司、蜀道投資集團有限責任公司以及新疆准東能源發展有限公司共同投資12億元的礦山設備綠電制氫、加氫、運氫一體化產業園正抓緊建設。



蜀道投資集團新疆准東項目負責人謝磊說：“集團公司推動氫能產業技術和裝備在新疆投資落地，將准東的資源優勢轉化為經濟優勢。接下來，我們會按照新疆對新能源發展的相關規劃，在礦卡、重卡等相關領域逐步實現清潔能源替代，為服務和保障國家能源安全貢獻力量。”



隨著一批批新能源上下游企業紛紛入駐昌吉州，一個個質優量大的項目加速落地布局並形成了集能源生產、裝備製造、應用示範於一體的全產業鏈。



如今，風光資源正被各大企業充分利用。目前，昌吉全州已建成以風電、光電為主的新能源裝機規模860.8萬千瓦，占全疆的15%。在建新能源裝機規模2643萬千瓦。如何為新能源開發提供充足的消納保障？位於天山東部群峰深處的“超級充電寶”為昌吉州打造新能源產業基地注入強勁動能。



日前，總投資83.68億元的阜康抽水蓄能電站首台機組已並網發電。作為新疆首座百萬千瓦級大型抽水蓄能電站，該電站總裝機容量為120萬千瓦，建成後預計每年能消納32億千瓦時的新能源電量。



除了阜康抽水蓄能電站，昌吉州已規劃建設壓縮空氣、全釩液流、抽水蓄能等儲能規模1160萬千瓦時，調峰調頻能力顯著，能夠最大限度支撐新能源接入。同時，已建成准東—皖南±1100千伏特高壓直流輸電工程、5個750千伏變電站，今年還將新開工3個750千伏輸變電工程，為新能源提供消納空間。



今年年初，昌吉州召開首場“鏈”上昌吉·融入絲路品牌招商活動。下一步昌吉州將圍繞新能源產業發展下大力氣，以最優營商環境、最大政策支持、最好服務質量吸引能源企業投資興業，推進“風光氫儲”全產業鏈集群發展。