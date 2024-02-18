滬郊文化館：“尋龍探寶、祥龍迎新”之旅

中評社北京2月18日電／據新華社報導，龍年春節，滬郊青浦區文化館組織了一場以“尋龍探寶、祥龍迎新”為主題的新年活動，結合傳統文化體驗，親子家庭感受到了濃濃的年味和傳統文化的趣味。



在繪本閱讀環節，老師帶領親子家庭分角色扮演，通過講故事、抽卡片、互動問答、頌唱兒歌等豐富形式，讓參與者共同瞭解龍王與其九子的傳奇冒險故事，深入體驗中國神話故事的獨特魅力，增進了親子之間的交流與互動。活動現場氣氛熱烈，大家對朗朗上口的童謠表現出了濃厚的興趣，認識了有趣的龍子形象。



“穿越千年，尋找龍的蹤跡”。在尋龍探寶小組遊戲環節，親子家庭展開了一場尋找龍元素的“大冒險”活動。從龍頭到龍鱗，從龍袍到龍紋，大家分別尋找古建築裡的龍、文物記載裡的龍、西游記裡的龍、青浦博物館的龍。相應的龍元素，完整拼出了“九龍壁圖”，贏取了“非遺寶藏”，每位小朋友得到“一片許願龍鱗”，寫下新春的美好願望，並貼在龍身上，完成了“雙龍戲珠”展示板。



“笨手土布，指尖非遺”。在祥龍迎新手作環節，老師帶領大家一起瞭解土布染織的歷史價值和製作技藝，共同感受用傳統文化進行藝術創作。江南手織布全憑人手織造，一梭一織間，棉線成股，每一股都蘊含中華手工藝的獨特魅力。親子家庭在老師的指導下配合製作龍年主題土布手札本，大家用一針一線繪龍眼、縫龍片，有的小朋友還綉上自己的名字，在手作中領略非遺之美。



不少家長和孩子表示，傳統文化的獨特魅力，激發了他們對傳統文化的熱愛和傳承的熱情。