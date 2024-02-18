上海團來訪遭疑　蔣萬安提高火力喰綠議員

台北市長蔣萬安（中）、上海市台辦聯絡處長徐晧（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月18日電（記者 張穎齊）台北燈節17日正式在西區登場，中國國民黨台北市長蔣萬安與上海代表團相見歡，卻遭民進黨台北市議員質疑黑箱作業、沒有對等尊嚴進行交流等。蔣萬安18日受訪，罕見加大火力反擊，一切都依照陸委會指示低調、單純、安全，哪有黑箱？別每次上海團來台就炒作一次！



上海市參與台北燈節始於2016年，至今已是第9年，今年的上海燈區設於台北市北門一帶。蔣萬安昨晚在主持燈節開幕式後便轉往上海燈區，與徐皓等人相見。



蔣萬安今日上午赴台北市松山奉天宮進行宮廟走春，與會的有國民黨台北市議員秦慧珠、奉天宮主委林賢平等，蔣萬安在該行程後、參加台北隊北市府共識營前街受媒體聯訪。



媒體詢問，民進黨台北市議員何孟樺痛批，此次上海團來台層級較低，衹有處長層級，議員向台北市政府索取上海團參訪行程的資料，市府卻又與去年一樣黑箱作業不提供，且這次沒有對等、尊嚴的交流下，蔣萬安竟還要與上海團不期而遇？



蔣萬安表示，其實這次台北燈節邀請很多友好城市的花燈展出，這行之有年，上海團這次有燈組在北門，都是按照多年慣例，台北市府依法、依規定向中央提出申請，中央都告訴他以低調、單純、安全為原則，因此市府每晚都會將上海團一整天詳細行程對外公布，讓大家可清楚瞭解。



蔣萬安更提高火力反嗆民進黨議員，直呼“這哪有黑箱？非常公開，不要每次到這時候又再吵一次！”



媒體追問，去年上海團來參訪台北燈節，層級是上海市台辦副主任李驍東，蔣萬安有安排在市長室會面，但這次是否因層級衹有處長而沒安排在市府正式會面？另外是否有安排上海團參訪一下台北大巨蛋？



蔣萬安僅重申，每晚都會公開上海團所有行程，都是依照過去慣例，依照“中央”說的以低調、單純、安全為原則。



台北市政府公布的上海參訪團有8人，包括上海市台辦聯絡處長徐晧、副處長孫宜昌、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇、上海市文化和旅遊局辦公室副主任程農、重大活動辦公室副主任姚爍燁、主任科員丁小榮、港澳台辦公室主任科員晁小卉。



上海團此次17至20日來訪台北，共4天3夜，台北市府也公布上海團昨日詳細行程，包括上午11點4分抵達台北，34分抵達下榻飯店，中午12點31分抵達君悅酒店用餐，下午2點39分返抵下榻飯店，下午3點33分參訪“2024台北燈節”上海花燈，下午4點抵達大稻埕歷史街區參訪，晚間6點8分參加“2024台北燈節”上海花燈活動，晚間7點26分抵達上引水產煮海餐廳用餐，晚間9點47分返抵下榻飯店。