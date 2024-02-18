江蘇：全省高速春節日均流量創新高

中評社北京2月18日電／據新華日報報導，約346.11萬輛次 同比增長約31%



2月17日，記者從省交通運輸廳獲悉，2月10日至17日，全省高速公路運行總體正常有序，公路交通安全形勢總體平穩，日均出口流量約為346.11萬輛次，同比增長約31%，創春節假期歷史新高。



京滬、滬蓉、滬武、沈海、長深、鹽靖、新揚、寧洛、淮徐、鹽洛高速部分路段以及部分跨江大橋車流量較大，返程高峰期間出現不同程度車多緩行情況。10座跨江大橋日均過江流量79.09萬輛次，同比增長18.78%，較2019年同期增長25.35%。江陰大橋、蘇通大橋日均流量均超10萬輛次，分別為12.25萬輛次、10.55萬輛次。八卦洲大橋隨著和燕路過江隧道的通車，流量出現下降，同比降幅為4.06%。五峰山大橋同比增幅較大，達到64.27%。



各日流量分布波動較大，“前低後高”和“潮汐”特徵明顯。大年初一，大部分公眾居家過年，路網流量相對較低。初二，省內跨市流動開始增多，路網流量回升至307.64萬輛次。初三午後開始，返程車流逐步出現。流量最高峰出現在2月17日，達到403.82萬輛次。春節假期，江蘇和上海、浙江、安徽、山東四省一市區域高速公路省界總體通行順暢，基本未出現嚴重交通擁堵。省界入出口日均流量87.29萬輛次，同比增長26.27%。



春節假期，全路網共布設307處應急救援駐點，28處路側救援驛站，125處三方聯合值守點，44處交通事故快處理賠點，全省261個春運執法服務站和95個高速公路服務區警務站全面啟動，全省高速公路應急救援平均到達現場時間11.4分鐘，平均處置恢復通行時間14.7分鐘。