江蘇：無錫高新區實施“565提速行動”

中評社北京2月18日電／據新華日報報導，2月17日，無錫高新區舉行2024年重大項目建設提速行動部署暨奮戰首季“開門紅”推進會，發布重大項目建設“565提速行動”，以“勇挑大梁、狠抓落實”的拼搶狀態，迅速掀起全年大抓項目熱潮。



重大項目是穩定經濟運行的壓艙石。去年，無錫高新區重大項目建設捷報頻傳。152個省市區級重大項目完成投資491.9億元、投資完成率122.5%，省市重大項目投資完成總量連續6年保持全市第一；華虹二期等25個市級以上重大產業項目全部開工，奧特維二期、航亞科技等17個市級以上重大項目竣工投產。在重大項目滾動助力下，去年無錫高新區規上工業總產值達到6508.71億元。



為了推動項目早落地、早開工、早見效，無錫高新區將實施重大項目建設“565提速行動”：聚焦“五率指標”，即簽約項目備案率、備案項目開工率、開工項目投資完成率、竣工項目投產率、項目最終產能達效率；完善“六項機制”，即落實區領導掛鈎聯繫機制、建立重大項目黨員突擊隊機制、健全重大項目協調推進機制、細化月度通報機制、落實督查督辦機制、優化考核獎懲機制；落實“五條舉措”，即落實重大項目滾動儲備、鞏固重大項目要素保障、加大金融支撐重大項目力度、擦亮營商環境優質品牌、夯實安全風險防範責任意識。



今年無錫高新區列入省級重大項目9個、上報市重大項目52個、預排區重大產業項目156個，區級以上重大產業項目當年計劃投資450億元。擬新開工區級以上項目70個，其中包含無錫SK海力士存儲半導體三期、無錫先導集成電路工藝設備等省級重大項目。加大項目招引力度，全年計劃招引億元以上項目183個，其中百億級2個、50億級4個。