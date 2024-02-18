安徽全力促進民營經濟發展壯大

中評社北京2月18日電／據安徽日報報導，1份信用報告能代替40個部門的無違法違規證明，企業再也不用為開證明來回跑腿；不用自主申請，涉企優惠政策就能“免申即享”……在安徽，更加便捷的公共服務給民營企業更多的獲得感，去年以來全省民營經濟持續穩定增長。記者從省發展改革委獲悉，全省上下深入學習貫徹習近平總書記關於民營經濟發展的重要論述，始終堅持“兩個毫不動搖”“三個沒有變”，全力促進民營經濟做大做優做強。2023年，全省規模以上民營工業增加值增長9.7%、同比提高2.1個百分點，企業營業收入、利潤分別增長14.2%、7.8%。



強化保障，為重點項目開設“綠色通道”



2月12日，正月初三，當人們還沉浸在過年的喜慶氛圍時，來安經濟開發區國網來安供電公司供電服務人員周家偉和同事正在對位於頂山—汊河省際毗鄰地區新型功能區內的滁州捷泰新能源科技有限公司110千伏變電站進行特巡。



“孫總，專變、刀閘、配電室及室內線有3處用電安全隱患都已排除，現在可以放心使用了。”周家偉向滁州捷泰新能源科技有限公司動力工程部負責人孫達科反饋了巡查問題處理情況，並詳細瞭解春節期間企業用電方面的需求。



“周工，太感謝你了，光伏企業用電要求高，哪怕停電衹有一秒，‘復機’帶來的損失至少上百萬元。你們的服務讓我們吃了‘定心丸’。”對供電公司的服務，孫達科是既感動又感激。



春節期間，國網來安供電公司成立了10支搶修隊伍，120名保電人員，全部放棄休假，堅守在各自工作崗位，24小時整裝待命，隨時做好電網突發性故障應急搶修準備，全力保障春節期間開發區企業正常生產。



時間就是金錢，效率就是生命。在重點項目推進過程中，企業總是希望“能快則快”，為了保障項目要素，我省積極推介重點項目，助力企業融資貸款，為項目建設運行開設“綠色通道”。



據省發展改革委相關負責人介紹，去年，全面梳理了國家重大工程和補短板項目、重點產業鏈供應鏈項目、完全使用者付費的特許經營項目等3類項目清單，搭建統一的向民間資本推介項目平台，幫助民間資本更好瞭解和參與項目實施。依托“線上”投資項目在線審批監管平台、“線下”推進投貸聯動暨促進民間投資融資對接會，2023年向民間資本推介項目346個、總投資3392億元。