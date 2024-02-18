江西（安義）鋁型材及門窗博覽會開幕

中評社北京2月18日電／據江西日報報導，2024江西（安義）鋁型材及門窗博覽會開幕，李紅軍出席。



2月17日，以“中國門窗、安義智造”“好門窗 安義造”為主題的2024第八屆江西（安義）鋁型材及門窗博覽會在安義縣開幕。省委常委、南昌市委書記李紅軍，副省長陳敏出席開幕活動並巡看博覽會。



據瞭解，本屆博覽會啟用安義門窗特色產業小鎮、中國（安義）建材門窗博覽中心兩個會場，規模更大、展商層次更高，設置了鋁型材館、系統門窗館、五金配套館、綜合配套館和設備館等五個主題展館，共有1200餘個標準展位、105個特裝展館，展出面積達4.2萬平方米，匯聚了400餘家國內外優質展商。



本屆鋁博會將持續至2月20日，會期4天。中國建築金屬結構協會、中國建築材料流通協會、中國建築科學研究院等業內知名專家學者將通過高峰論壇和主題演講，共同交流發展熱點，探討發展難點；本屆博覽會還包括宣傳推介、交流研討、產業服務等三類12項活動，分別為新聞發布會、安義門窗集體商標推廣大會、春季訂貨會、供需對接會、產融對接暨供應鏈金融推介會、招商引資暨外貿出口推介會、“安商驛站”推介會、抖音直播、安裝培訓平台交流研討會、數字化轉型論壇、產業發展論壇、歡迎晚宴暨“鳳凰獎”頒獎典禮。行業專家、知名企業代表、商會代表等大咖齊聚一堂，共同分析把握鋁型材及門窗產業發展方向和行業趨勢，為產業發展注入新動能。