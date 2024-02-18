破解輔導員“吃青春飯”　天津大學出實招

中評社北京2月18日電／據中國青年報報導，從過去“有時間”“有激情”到現在的“有章法”“有底氣”——天津大學化工學院輔導員趙書航這樣總結過去6年多的學生工作。從入職第一天開始，他創建“輔導員小趙”微信公眾平台，6年多裡用130餘篇原創文章回應學生關注熱點、成長痛點、發展難點和思想盲點，有力開展網絡思政引領。



在做好育人這篇文章上，趙書航在天津大學還有不少“好朋友”。2023年年底，天津大學召開“師友導師”工作推進會，會上，186名教師獲評2023年度優秀師友導師榮譽稱號。



自2022年9月實施“師友計劃”以來，天津大學累計選聘1585名專業教師擔任2022級和2023級本科生師友導師，與輔導員、班主任等形成育人合力。作為兼職輔導員隊伍，師友導師定期深入學生宿舍，與學生面對面交流，充分發揮自身在教學科研、專業認知、學業幫扶、生涯規劃等方面的育人功能。



“在本科生大類招生背景下，人才培養工作面臨新形勢與新挑戰。‘師友導師’可以有效提升跨學院大類本科生思政工作精準度和針對性。”天津大學學工部部長趙欣介紹，2022年4月，天津大學召開第三次人才工作會議，確立了“大力培養、積極引進、持續支持、有效激勵、跟進服務”人才工作的20字方針，啟動新時代高水平輔導員隊伍改革和建設工作，先後制定實施《天津大學關於加強新時代輔導員隊伍建設的若干舉措》《天津大學專職輔導員人才計劃崗位評聘辦法》等，在拓寬思政工作隊伍選聘渠道、暢通專職輔導員發展通道、健全“大思政”工作隊伍培訓體系等方面進行系列改革。



除了構建起輔導員、班主任、師友導師協同配合、優勢互補的“大思政”工作隊伍，一年多來，天津大學逐步拓寬遴選渠道，吸納具有豐富學生工作經驗和思政育人本領的各類人才充實到專職輔導員隊伍，實施輔導員“銀發計劃”，探索建立資深學工人員、專業教師、領導幹部、關工委人員等退休返聘制度，從待遇、崗位等多個方面為輔導員職業發展提供更多可能。



30多年裡，馮翠玲擔任過天津大學輔導員、學工部副部長、藥物科學與技術學院黨委書記和天津科技大學黨委副書記，從未離開過學生思想政治教育工作。一年前，通過天津大學輔導員人才計劃，她又以首席輔導員的身份回到天津大學，接過學校黨委交給她的任務：帶好輔導員隊伍，幫助輔導員“新生”系好“人生第一粒扣子”。

