新春伊始，山東生產招商忙起來

中評社北京2月18日電／據大眾日報報導，組織路演活動，招商引資搶開局；企業復工忙生產，馬力全開趕訂單；港口作業“不打烊”，項目建設不減速……一年春作首，萬事行為先。臨近春節假期尾聲，山東各地各部門迅速調整狀態，搶抓有利時機，利用有利條件，緊盯目標搶開局、抓緊幹，呈現出奮力拼搏的姿態、奮鬥向前的面貌。



2月17日上午，“聚焦‘實幹突破年’主題，加快建設上合‘五大新城’路演活動”在青島·上合之珠國際博覽中心舉行。活動現場，上合示範區12個工作團隊就目前工作進展及2024年重點工作計劃進行路演，為完成全年目標任務開好局、起好步。



擴大高水平對外開放，建強用好開放平台十分關鍵。今年1月，山東印發《關於支持中國—上海合作組織地方經貿合作示範區高質量發展的意見》，提出加碼助力上合示範區“四個中心”建設等21條舉措。上合示範區組織此次路演活動，全方位展示新的路徑打法，在服務國家對外工作大局中打頭陣、當先鋒。“新的一年我們將結合省政府出台的意見，瞄准賽道，精準發力，全面推進項目策源工作，爭取策源項目不少於200個，開展主題招商工作不少於20次，引進重要示範性項目不少於10個。”上合示範區投資促進局局長、企業服務一部部長遲永欣說。



“推動‘五大新城’建設是整合優勢資源、集聚強大動能的必由路徑，是推動上合新區快速起勢、加速成勢的關鍵一招。”上合示範區黨工委副書記、管委會常務副主任李剛說。下一步，上合示範區將通過供給“實體型、制度型、機制型、智力型”四大類公共產品，搭建平台、提供方案、鏈接資源、對外開放，豐富完善上合示範區國際公共產品供給內涵和服務承載能力，為上合組織和共建“一帶一路”國家經貿合作提供系統性解決方案，形成具有核心競爭力的“上合樣本”。



2月16日，是齊河經濟開發區的西卡德高（山東）新材料有限公司節後開工首日，車間內馬力全開加緊生產。“目前，公司月訂單量近2萬噸，4月份之前訂單已全部排滿。”公司副總經理單榮剛介紹。



西卡德高是世界500強西卡集團旗下的品牌，是家裝行業高質量發展的領軍者。2022年初，當地以廠房租賃的形式，將項目招引在了園區一座閑置廠房內。“我們有現成的廠房，只要稍加改造完成設備安裝就能投入使用，節約建設成本近千萬元，縮短建設工期半年多。”齊河經濟開發區黨工委書記、管委會主任司曉明介紹。



騰籠換鳥，煥發新生，做活招商文章。齊河縣委副書記、縣長陳光春介紹，今年，全縣將力爭確保新簽約過億元項目55個以上，力爭在50億級、百億級重特大項目招引上結碩果。



全省各港口碼頭，大船頻靠，車船作業高效順暢……這個春節假期，山東港口貨物吞吐量同比增長5.2%，集裝箱量同比增長13.1%。其中，青島港完成貨物吞吐量同比增長5.6%；集裝箱吞吐量同比增長10.5%。日照港完成貨物吞吐量同比增長5.9%；集裝箱吞吐量同比增長17%。



山東港口項目建設同樣不減速。青島港董家口港區港投萬邦礦石碼頭工程、日照港嵐山港區南作業區鐵路工程－西疏港路公跨鐵立交橋項目、煙台港芝罘灣港區糧食筒倉工程41＃泊位改造PC總承包工程，都在有條不紊地進行。