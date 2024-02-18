山東實施無人機產業高質量發展七大行動

中評社北京2月18日電／據大眾日報報導，山東省工業和信息化廳等16部門近日聯合印發《山東省無人機產業高質量發展實施方案》。根據《方案》，山東將充分發揮資源要素優勢、產業先導優勢、場景應用優勢，推動無人機產業體系化、規模化、特色化發展，力爭到2025年，全省無人機產業生態不斷完善，具備山東特色的無人機產業體系基本建立。



目前，無人機產業已成為低空經濟最具活力的領域。山東無人機產業具備較好的製造基礎，但發展尚處於起步階段，產業規模、創新能力等方面還存在較大提升空間。結合發展現狀，《方案》提出實施“七大行動”。



其中，創新能力提升行動，將圍繞核心環節征集關鍵技術攻關需求，擇優納入省級科技計劃支持範疇；支持優勢配套產品創新研發，擴大產品應用領域和範圍；支持一批無人機科技型中小企業加強關鍵核心技術攻關。



優質企業梯次培育行動將突出重點，加強無人機龍頭企業招引培育，建立完善的優質中小企業梯度培育體系，結合山東無人機生產和應用市場特點，與全國市場份額和技術優勢明顯的頭部企業錯位發展，引導支持企業採取差異化產品發展策略，打造一批在農林植保、消防救援、航空物流等細分領域的優勢企業。



產業集群發展行動統籌全省無人機產業規劃布局，支持有較好產業基礎的市、縣（區）建設無人機產業園區，創建無人機特色產業集群；鼓勵省內產業聚集區加強與無人機製造龍頭企業、高水平高校院所對接合作，積極爭取落戶一批高端整機製造或配套項目。



此外，還將推出應用場景拓展行動、衍生業態突破行動、合作空間強化行動、質量標準提升行動，進一步強化我省無人機產業政策支持。



《方案》提出，到2025年，山東無人機全產業產值突破100億元，培育10家左右產值過億元龍頭企業，培育100家左右優質企業，建成一批無人機“一企一技術”研發中心、創新中心、企業技術中心等創新平台。無人機發動機、航空遙感和光電探測、無人機傾斜攝影相機等優勢產品國內市場占有率穩步提高，無人機租賃、維修保養、培訓等產業衍生市場實現突破。（付玉婷）