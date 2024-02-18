中評社北京2月18日電／據湖南日報報導，1月24日上午，湖南省第十四屆人民代表大會第二次會議在省人民會堂隆重開幕。省長毛偉明作政府工作報告。



各位代表：



現在，我代表省人民政府，向大會作政府工作報告，請予審議，並請各位政協委員提出意見。



一、過去一年工作回顧



2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。全省上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，認真落實黨中央、國務院決策部署，在中共湖南省委堅強領導下，錨定“三高四新”美好藍圖，扎實開展主題教育，深入推動“走找想促”，全力打好“發展六仗”，全省經濟穩中有進、進中提質，高質量發展扎實推進，全面建設中國式現代化湖南新篇章邁出堅實步伐。全年地區生產總值邁上新台階，總量突破5萬億元，增長4.6%，兩年平均增速高於全國0.3個百分點。地方一般公共預算收入增長8.3%。全體居民人均可支配收入增長5.5%，持續跑贏經濟增速。糧食再獲豐收，總產達613.6億斤。



——發展態勢回穩向好。克服一季度增速回落影響，實現二三季度逐步趨穩，四季度全面回升，當季增長6%、高於全國平均水平。規模工業增加值增長5.1%，高於全國0.5個百分點。工業投資增長8.1%，“四個十大”項目年度投資任務全面完成。社會消費品零售總額突破2萬億元，增長6.1%。各項貸款餘額增長10.9%，新增社會融資規模突破1.1萬億元，新上市及過會企業達14家。



——發展質效持續提高。高新技術產業增加值1.1萬億元、增長8.9%，先進製造業增加值增長6.8%、占製造業比重達51.3%。數字經濟增長15%、總量突破1.7萬億元，占地區生產總值的34%。工業稅收增長15.7%。非稅占比34.3%，下降1.1個百分點。規模以上服務業企業利潤增長20%以上。單位GDP能耗降幅居全國前列。



——發展動能穩步增強。全社會研發經費投入增長14.2%，增速居全國第5位。“智賦萬企”全面起勢，國家級跨行業跨領域“雙跨”平台數量居全國第7位，省級工業互聯網平台達92個，上雲上平台企業新增14.6萬家，工業企業數字化研發設計普及率達81.1%。國家新型工業化產業示範基地達19個，居中部首位。國家級專精特新“小巨人”企業新增116家，高新技術企業淨增2000家以上，科技型中小企業突破3萬家。