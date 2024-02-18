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2024年春節假期全國電影票房80.16億元
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2024-02-18 11:41:12
中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，根據國家電影局初步統計，2024年春節假期（2月10日至2月17日）全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%，均創造了同檔期新的紀錄。
票房前4名影片分別為：《熱辣滾燙》27.18億元，《飛馳人生2》23.98億元，《熊出沒·逆轉時空》13.89億元，《第二十條》13.4億元。
截至2月18日9：30，2024年全年票房已達110.81億元，國產影片票房占比為96.75%。
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