“龍抬頭”後中國影市還需攻克真命題

今年春節檔，《熱辣滾燙》與《飛馳人生2》步入單片20億元俱樂部，《第二十條》票房也已近14億元，並有望憑口碑在假期後跑出長尾效應。制圖：馮曉瑜（圖源：文匯報） 中評社北京2月18日電／據文匯報報導，2024年中國電影春節檔收官，八天長假為市場贏得更充分的釋放空間。



燈塔專業版數據顯示，截至2月17日，中國電影龍年春節檔累計票房80.2億元，觀影人次超1.6億，均為檔期史上最高。考慮到今年春節檔比往年多一天，若以前7天74.99億元計，該成績列歷年春節檔第三。其中，《熱辣滾燙》與《飛馳人生2》步入單片20億元俱樂部，假期結束時已分獲27.13億元和23.94億元；《第二十條》和《熊出沒·逆轉時空》兩片均已近14億元，並有望憑口碑在假期後跑出長尾效應。



一邊是檔期總票房、總觀影人次創春節檔歷史新高，一邊是四部影片撤檔、屏攝等觀影禮儀引發爭論——一年最重要的檔期交出真成績的同時也直面真命題。中國電影家協會副主席、中國文藝評論家協會副主席尹鴻發文：“龍年抬了頭，但龍騰虎躍、生龍活虎依舊需要呼風喚雨、風雲際會。”



契合年節情感需求，中等成本博出大效益



與過去幾年“一超多強”的格局不盡相同，龍年的春節檔沒有超大投入，沒有超級IP，甚至沒有高度工業化的頭部電影。這樣的檔期成功博出大效益，創紀錄的背後，市場上下游多個環節形成了合力。



尹鴻說：“春節檔票房前四的電影犬牙交錯，以女性、男性、成年、低幼和家庭的不同定位偏向，共同促成了電影市場繁榮。從國家電影局到北京、上海等地方管理機構提供了累計過億元的優惠補貼，也號召市場拉低票價，讓更多觀眾走進影院。”



籠統地看，喜劇再成檔期主流。大年初一，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉時空》《紅毯先生》《我們一起搖太陽》《黃貔：天降財神貓》《八戒之天蓬下界》等8部影片上映，其中前五部均屬於“喜劇＋”的類型融合，前三部甚至都或多或少與“理想”勾連。

