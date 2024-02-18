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全國鐵路2月18日預計發送旅客1510萬人次
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2024-02-18 11:41:27
中評社北京2月18日電／據央視新聞報導，記者從國鐵集團獲悉，2月17日，全國鐵路發送旅客1606.7萬人次；今天（2月18日），全國鐵路預計發送旅客1510萬人次，計劃加開旅客列車1709列。
今天，北京、廣州、成都、重慶、西安、武漢、鄭州、杭州、長沙、上海等城市出發客流較多；北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、南京等城市到達客流較多；廣州—深圳、天津—北京、湛江—廣州、重慶—成都、蘇州—上海、北京—上海、南寧—廣州、武漢—深圳、南京—上海、三亞—海口等區間客流較大。
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