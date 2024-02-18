廣西：多措並舉推動外貿實現良好開局

中評社北京2月18日電／據新華社報導，春節期間，廣西友誼關口岸仍保持貨物不間斷通關。永睿物流、捷遞供應鏈、華泰國際物流等83家企業通過預約通關機制實現貨物正常進出口，僅2月14日（正月初五），出口重車102輛、進口89輛，車上滿載手機屏幕組件等電子類中間品、鮮榴蓮、火龍果、柑橘、活魚等產品，進出口不停歇。北部灣港，滿載鐵礦、銅精礦等大宗商品的船只也陸續進港，金川有色、豐聯銅業等大型外貿企業春節期間礦砂進口超5萬噸，金額超10億元。



今年以來，廣西壯族自治區商務廳全力推進外貿提質擴量攻堅行動。春節假期期間，建立穩外貿工作監測保障機制以及口岸值班和應急響應制度，區市穩外貿工作專班堅持值班值守，及時解決外貿企業困難問題，實現口岸安全高效通關，有力服務外貿進出口提質增量。截至2月中旬，據商務運行監測，全自治區外貿進出口超760億元，同比增長8%以上。



廣西通過提前發布通關公告、實行貨物通關預報、車輛通關網上申報、增設生鮮產品“綠色通道”等，多措並舉做好春節期間通關保障。建立區市縣聯動響應和日通關報告制度，聯合口岸查驗部門提供延時通關服務。春節期間，廣西口岸旅檢、貨運通關未出現擁堵排隊現象，實現了安全、祥和、暢通的工作目標。截至2月15日，東興口岸、友誼關口岸出入境車輛共1422輛次，其中重車925輛次；全自治區邊境公路口岸出入境人員約8萬人次，有力服務貨物進出口，也為眾多的越南旅客入境體驗中國“年味”提供便利。