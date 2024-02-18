“減肥”話題再次“霸榜”　　運動醫學專家說

中評社北京2月18日電／據新華社報導，春節期間，隨著電影《熱辣滾燙》的上映，“減肥”再次成為各大社交媒體和短視頻平台的“霸榜”熱詞。



電影中，主人公杜樂瑩付出汗水和淚水實現人生蛻變的勵志故事，讓銀幕前的觀眾備受鼓舞。走出影院，有觀眾提出疑問：一年減100斤能實現嗎？快速“掉秤”對身體有害嗎？什麼樣的減重方法是科學的？對此，復旦大學運動醫學研究所所長、復旦大學附屬華山醫院運動醫學學科帶頭人陳世益和復旦大學運動醫學研究所博士羅智文進行瞭解答。



減重靠的不僅是毅力



一年減重100斤如何做到？在陳世益看來，這對於大多數人來說是一個比較極端的目標，能否實現取決於很多因素，包括個人的起始體重、健康狀況、飲食習慣、運動程度以及是否有專業人士指導等。



陳世益認為，對於大體重的人群，搭配上專業的團隊和驚人的毅力，實現“賈玲式”的減肥效果是有可能的，但在運動醫學界，通常建議每周的減重速度控制在1至2斤之間，“這個速度也被認為是安全和可持續的。對於普通人，安全減重一般指在半年內減掉原有體重的5%至10%，比如起始體重200斤，半年能減掉20斤，就符合健康減肥的標準。”



“賈玲的堅持和努力值得敬佩。”陳世益同時也表示，“毅力”只是實現目標的要素之一。除此之外，還需要考慮飲食與營養管理、生活方式改變、身體和心理健康監控等因素，“總的來說，減肥是一個綜合性的過程，科學的方法、合理的計劃和堅持不懈的努力缺一不可，過度追求速度可能對身體健康產生負面影響，因此在制定減肥目標時，也要注重安全性和可持續性。”



健康減重沒有捷徑可走



快速“掉秤”對身體有損害嗎？對於大部分人來說，什麼樣的減重方法更科學？

