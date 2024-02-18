四川將全面建設“天府森林糧庫”

中評社北京2月18日電／據四川日報報導，記者從日前召開的全省林業和草原工作會議上獲悉，2024年，四川力爭完成營造林345萬畝，修復治理退化草原820萬畝，增加森林蓄積1000萬立方米，實現林草產業總產值5800億元，全面建設科學綠化示範省。



上述目標如何實現？會議作出具體部署。



推進集體林權制度改革。今年，四川省將推進所有權、承包權、經營權“三權分置”，支持國有林場林區與農村集體經濟組織、林農開展聯合經營，回答好“山要怎麼分、樹要怎麼砍、錢從哪裡來、單家獨戶怎麼辦”的“林改四問”。



全面建設“天府森林糧庫”。將擴大林糧栽種面積，推進林糧機械化生產，創建認定一批“天府森林糧庫”高質量發展縣、林糧現代產業園區和示範基地，抓緊實施11個示範建設項目，同步啟動全國“森林四庫”示範省建設。



健全完善自然保護地體系。將開展珍稀瀕危動植物資源專項調查，推進珍稀物種遷地保護和野化放歸，積極創建若爾蓋國家公園，加快創建四姑娘山世界地質公園。



強化林草資源保護管理。今年，四川將啟動“千歲古樹”保護三年行動，推進省級古樹名木公園建設；編制濕地保護規劃，推動省級重要濕地認定；推動修訂重點保護野生動植物名錄；推進雪豹調查、朱鹮放飛和豚鹿野化放歸；啟動建設中國大熊貓保護野外展示基地。