雲南：讓黨員幹部綳緊遵規守紀之弦

中評社北京2月18日電／據雲南日報報導，雲南省工業和信息化廳原黨組成員、副廳長保建彬違規收受禮品禮金、違規吃喝，還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年11月，保建彬被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



麒麟區政府原黨組成員、副區長王富祥收受可能影響公正執行公務的禮品禮金、消費卡，還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年8月，王富祥被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



文山壯族苗族自治州水務局、富寧縣政府等單位在百色水利樞紐富寧庫區非法網箱養殖問題整改工作中敷衍應付、推諉扯皮，整改工作走形式、打折扣。



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“以學習貫徹新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》為契機，加強紀律教育，對頂風違紀行為露頭就打。”2月1日以來，省紀委監委連續公開通報多起違規吃喝和收送禮品禮金典型問題，以及形式主義、官僚主義典型問題，對作風問題再警示、再震懾。



在處分通報上，明確點出違紀違法問題，彰顯的是紀法為尺、精準衡量的鮮明態度。



2023年以來，雲南省各級紀檢監察機關圍繞全面從嚴治黨狠抓紀律建設，切實擔負起維護黨紀、協助黨委加強黨風建設的重要職責，強化經常性紀律教育，嚴格執行黨的各項法規制度，堅決維護紀律剛性，綜合運用監督執紀“四種形態”，一體推動紀律教育、紀律監督、紀律執行，更好發揮紀律建設的治本功效，使紀律始終成為帶電的高壓線。



強化紀律教育是落實全面從嚴治黨要求、加強黨的紀律建設的一項基礎性、經常性工作。2023年以來，雲南省不斷強化經常性紀律教育，引導廣大黨員幹部把遵規守紀刻印在心，內化為日用而不覺的言行準則——