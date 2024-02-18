游泳世錦賽：中國隊接力破亞洲紀錄摘金

中評社北京2月18日電／據新華社報導，在17日進行的2024多哈游泳世錦賽男女4X100米自由泳接力決賽中，中國隊打破亞洲紀錄奪冠，收穫本屆世錦賽的第七枚金牌。



由潘展樂、王浩宇、李冰潔、餘依婷組成的中國隊在決賽中自始至終保持領先，最終以3分21秒18的成績奪冠，同時刷新亞洲紀錄。這是本屆世錦賽上中國隊斬獲的第四枚接力金牌，也是潘展樂此次參賽獲得的第四枚金牌。截至目前，中國游泳隊本屆賽事已收穫7金2銀1銅。



女子50米蝶泳決賽中，衛冕冠軍、瑞典名將舍斯特倫以24秒63的成績蟬聯金牌。法國選手埃尼克獲得亞軍，埃及選手奧斯曼摘得銅牌。



烏克蘭選手布霍夫游出21秒44獲得男子50米自由泳金牌，衛冕冠軍、澳大利亞名將麥克沃伊收穫銀牌，2022布達佩斯世錦賽該項目冠軍、英國選手普勞德名列第三。



女子200米仰泳決賽中，美國選手庫贊以2分05秒77的成績摘得金牌，澳大利亞選手巴克利奪得銀牌，以個人中立身份參賽的什庫爾代獲得季軍。



此前摘得男子50米蝶泳金牌的葡萄牙選手馬托斯－里貝羅，當天在男子100米蝶泳決賽中再次折桂，奪冠成績為51秒17。奧地利選手布赫爾和波蘭選手馬耶爾斯基分列第二和第三名。



意大利名將誇達雷拉在女子800米自由泳決賽中奪冠，成績是8分17秒44，德國選手格澤奪得亞軍，新西蘭選手費爾韋瑟獲得銅牌。



女子50米蛙泳半決賽中，中國隊唐錢婷以第二名晉級決賽，29秒80的成績刷新了由她自己保持的亞洲紀錄。



男子水球決賽中，意大利隊與克羅地亞隊在常規時間戰成11：11平，後者在點球大戰中4：2獲勝，以總比分15：13奪金。銅牌爭奪戰中，西班牙隊以14：10戰勝法國隊。



本屆世錦賽將在18日迎來最後一個比賽日，游泳賽場將進行最後八個項目決賽，包括男子50米仰泳、女子50米蛙泳、男子1500米自由泳、女子50米自由泳、男子400米混合泳、女子400米混合泳、男子4X100米混合泳接力、女子4X100米混合泳接力。