深圳多舉措支持“新三樣”擴大出口

中評社北京2月18日電／據經濟日報報導，得益於雄厚的工業基礎和創新能力，深圳生產的電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池“新三樣”產品持續暢銷海外。去年，深圳出口“新三樣”產品887.6億元，同比增長33.9%。其中，電動載人汽車195.1億元，增長175.7%；鋰電池660.1億元，增長16.6%；太陽能電池32.4億元，增長24.4%。



在比亞迪汽車工業有限公司整車總裝車間，一台台嶄新的汽車將搭乘遠洋國際貨輪，駛往共建“一帶一路”國家。“公司進口的用於新能源汽車產線的大型成套設備對潔淨度要求很高，查驗現場缺乏專業拆卸條件，拆卸困難、效率低下，影響通關效率，還可能會對貨物造成不同程度損壞。”比亞迪汽車工業有限公司關務部經理劉鋒說。



“瞭解到企業訴求後，我們按相關政策，將比亞迪精密製造有限公司推薦納入口岸屬地協同監管試點，企業進口大型成套設備能第一時間由口岸提離至企業倉庫，通關時長縮短至1小時。”深圳海關所屬坪山海關查檢二科副科長楊璐表示。



鋰電池出口時必須由海關嚴格按要求完成危險貨物包裝使用鑒定。為此，深圳海關創新推出“檢查驗證＋合格保證”查驗模式試點，提升查驗效率，屬地危險貨物包裝查檢時間縮短超50%，企業庫存周轉率提高75%。



為支持“新三樣”擴大出口，深圳海關還開通綠色通道，拓寬物流大動脈；支持“智慧口岸”建設，推動實現智能分撥、閘口分流、自動吊櫃；持續推進“海空港暢流計劃”，實現出口貨物智能分流、順勢查驗、嵌入監管；依托“提前申報”，開展“直裝直提”業務，大幅提高貨物出口周轉效率。深圳海關綜合業務處業務改革科科長張勝浩介紹，去年深圳海關共開展“直裝直提”3.3萬標箱。同時，創造性應用“可折叠商品車專用框架”等船載集裝箱運輸方案，彌補滾裝船運力的不足，為企業減少出口成本約10%。



（來源：經濟日報）