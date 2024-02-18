為甘蔗裝上“中國芯”

中評社北京2月18日電／據科技日報報導，綠浪翻騰的甘蔗林裡，一台台甘蔗聯合收割機來回穿梭，切削、剝葉、切段、裝載……隆冬時節，中國的“糖罐子”廣西迎來了榨季。



2023年12月14日，習近平總書記在來賓市國家現代農業產業園黃安優質“雙高”糖料蔗基地考察。廣西自主選育的甘蔗品種高糖高產、適應性廣，“桂糖42號”“桂柳05136”等品種在全國的種植面積名列前茅。習近平總書記對此表示肯定：“我們自己選育的甘蔗品種已經成為優良品種，還有相應的機收技術，你們為國家糖業發展作出了貢獻！”



其中，分別主持選育“桂糖42號”“桂柳05136”這兩大甘蔗品種的科學家王倫旺和盧文祥，來自由廣西大學牽頭並聯合華南農業大學、廣西農業科學院建設的實驗室。



作為學科建設覆蓋甘蔗糖業全產業鏈的大學，廣西大學牽頭建設的實驗室聚焦亞熱帶作物種質創新與甘蔗生物育種等研究，支撐引領甘蔗、荔枝、華南優質稻生物育種自立自強、創新發展，為保障我國糖、果、糧供給安全持續貢獻科技力量。



開創“桂字號”歷史



廣西是全國最大的甘蔗產區和蔗糖生產基地。1992年以來，廣西的甘蔗種植面積一直穩定在1100萬畝以上，蔗糖年產量穩定在600萬噸以上，占全國總產量的60%。



然而，食糖這個影響著食品、醫藥、化工等眾多行業發展的戰略物資，在我國仍然面臨穩定安全供給的問題。



“種子是農業的‘芯片’。培育優質品種，提高甘蔗單位種植面積產量和含糖量，是解決這個‘卡脖子’難題的最好辦法。”廣西大學甘蔗種質創新和生物育種團隊帶頭人張積森說。



“在幾萬至十幾萬株甘蔗實生苗裡挑選最優性狀，再與別的雜交組合進行比較……周而復始，不斷試驗，育成一個甘蔗品種要10年以上。”盧文祥感慨道。

