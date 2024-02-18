中評社北京2月18日電／據人民日報報導，在越來越多的影視劇中，身著華服的“古人”們橫跨千年，與我們相逢。促成這些相逢的眾多工作者中，有服飾史學者、北京服裝學院漢唐服飾研究中心副主任陳詩宇。他從事古代服飾研究和復原近20年，先後還原過上千個角色服飾，這些角色最終出現在繪本、影視劇、綜藝節目乃至遊戲中，再現華紋錦綉之美的同時，也把中華服飾之美帶給大眾。



還原服飾須多重論證



在國家博物館“中國古代服飾文化展”上，15尊古代服飾復原人像甫一亮相，就引來參觀熱潮。



這些人像由陳詩宇帶領團隊歷時兩年復原而成。過去一些古代服裝展覽，儘管展品很珍貴，但主要是將衣服擺在那裡，很難給觀眾留下立體印象。“中國古代服飾文化展”策展人孫機曾說，“我們要把古代人著裝的整體樣貌呈現出來，讓每一件服飾都做到有根有據。”



如何做到有根有據？陳詩宇介紹，每一個人像，從妝發、造型到服裝，從鞋履、腰帶甚至內衣，都要採取多重論證法進行考證和研究。



在千百年的流轉中，服飾品很難原狀保存。年代稍遠的服飾，大多殘缺不全、遺失構件，甚至僅餘殘片。



“每一件服飾復原的過程，都是一次對於歷史真實形象的探索。”陳詩宇說，每次復原，首先需要明確歷史時期、人物身份、穿著場合等信息，然後再採用多重證據法，通過大量實物、文獻、圖像等對復原目標進行考證，逐步還原服飾真實樣貌。



比如，與《簪花仕女圖》同款的唐末五代時期的女裝，為將其復原，就經歷了抽絲剝繭的論證過程。《簪花仕女圖》是一幅傳世名畫。畫中仕女長裙上有大團花紋樣，這種大團花古時可以用織錦或印染的方式完成。陳詩宇仔細觀察後發現，衣服上有大面積留白，邊緣不明，顔色間有暈染，從而排除織錦的構圖，因為織錦邊緣非常明晰。而上面的花朵墨線痕跡，很像是彩繪的筆觸。“我們因此推測，它可能是夾纈結合彩繪來完成的。”一次偶然的機會，陳詩宇在展覽中發現一件遼墓出土的絲綢織物殘片，和《簪花仕女圖》的紋樣工藝一致，成為同時期五代服飾的物證。

