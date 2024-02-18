二次元新國潮，Z世代過年“新姿勢”

中評社北京2月18日電／據文匯報報導，不止電影，在上海，音樂劇也有“春節檔”了。95後上海市民王小姐在欣賞完一場音樂劇後，懷著激動的心情發了一條朋友圈：“第一次在春節假期以沉浸式小劇場的形式觀賞音樂劇，真是一次特別的體驗！”



有人沉浸式觀看、參演音樂劇，有人DIY年宵花，更有人逛“二次元”廟會、趕國潮市集……龍年春節假期，在傳統迎新賀歲活動之外，Z世代還解鎖了不少過年“新姿勢”，豐富多彩的活動改變了年味的載體，內裡依舊是喜慶吉祥的中國味。



95後追捧“春節檔”音樂劇



這幾天，演員翟鬆正緊鑼密鼓地為即將在農曆正月初八上演的音樂劇《燈塔》做最後的準備。翟鬆注意到，這個春節假期，來看音樂劇的Z世代年輕人比往年更多了。“年輕人對音樂劇的喜愛程度越來越高了：一方面是源於其直觀的視聽體驗；另一方面，近年來音樂劇也越來越關注年輕人生活中遇到的現實問題，能激起不少共鳴。”他說。



“與其他年齡段相比，Z世代對音樂劇的喜愛更專注更執著，他們願意用大量時間和精力去瞭解劇情，包括劇裡面的歌曲和演員。”翟鬆進一步解釋，就《燈塔》這一經典劇目來說，不少年輕人都是來二刷三刷的，甚至還有十幾刷的。這種熱情，讓劇團裡像他這樣的95後演員也摩拳擦掌，期待“春節檔”的表演了。



在南京西路興業太古匯B1中庭，一個超“迷你”花市卻聚集了大量人氣。記者發現，這裡的年宵花有點不一樣，除了常見的金橘、銀柳、臘梅等鮮花盆栽外，還有用絨線編織的玫瑰花、蘭花、鬱金香，以及造型可愛的小龍、裝點著龍元素的發箍、吊墜等裝飾品。不少年輕人駐足挑選，用各式各樣的絨花DIY組成獨一無二的年宵花束。市民陳小姐選中了一個綉有龍頭的小掃帚掛件，“把這個掛在門上可以掃走煩惱，迎接新年的喜氣，更可愛也更個性。”她說。

