中評社北京2月18日電／據光明日報報導，2月10日零點剛過，在山東省濰坊市坊子區王家莊子村，一場風箏放飛“兔躍龍騰”生肖交接活動將新年的歡騰推向高潮。



活動現場，隨著市民遊客齊喊倒計時，寓意“兔馳萬里、步步騰飛”的玉兔風箏燈光熄滅，寓意“龍騰盛世、迎春納福”的龍頭蜈蚣風箏在空中點亮，以示辭舊迎新。在璀璨燈光的映襯下，煙花表演同步開啟，一束束煙花在夜空中綻放，歡快的秧歌扭起來、震天響的鑼鼓敲起來，大家用歡聲笑語表達著對新年的美好祝福。



風箏是濰坊一張重要的文化名片。春節期間，濰坊各縣市區紛紛舉行“龍騰盛世 更好濰坊”風箏放飛活動。作為當地最具有代表性的傳統串式風箏，龍頭蜈蚣風箏長達百米，以龍頭為首，蜈蚣作身體，象徵“五穀豐登、歲歲平安”。



“龍頭蜈蚣風箏的出現，代表著風箏的扎制手藝實現了進一步的突破，也使串式風箏從玩具上升為有價值的工藝品。”濰坊風箏省級非遺代表性傳承人楊紅衛介紹，濰坊的風箏藝人們充分發揮了現代工藝、現代科技的優勢，在繼承傳統龍頭蜈蚣風箏造型和裝飾的基礎上，通過新材料、新工藝的運用，設計更加巧妙，風箏也更具有鮮明的時代性。



今年春節期間，在山東濰坊，放風箏、逛廟會、賞花燈、看民俗、觀書畫展成了過年的新風尚。豐富多彩的文化藝術活動，讓人們在街頭巷尾遇見文化，讓年味兒更濃厚、更持久。



壽光菜博園融合龍文化元素推出了首屆“菜博園新春燈會”，數十組造型各異、錯落有致、主題突出的喜慶花燈吸引了絡繹不絕的遊客。園區白天還可以參觀蔬菜園藝、熱帶雨林及沙漠綠洲、名優南北方果樹及蔬菜歷史文化展。春節期間，每天進場人數超過5000人。



“春節花燈與園藝景觀結合，還穿插了國風文藝表演、漢服秀等，將歷史文化和風土人情展現出來，讓我們在家門口就能享受古韵盛景。”壽光市民王先生說。



據介紹，春節期間，山東濰坊精心籌劃安排了7大板塊24項“更好濰坊”春節主題文化和旅遊活動，豐富活躍群眾節日精神文化生活，促進文旅市場繁榮發展。截至目前，山東濰坊各地舉辦春節村晚、鄉村文化旅遊節、主題風箏放飛、村村有好戲民俗展演等活動5000多場，讓濰坊大地喜氣洋洋，千家萬戶其樂融融，人民群眾在豐富多彩的新春文化活動中，體會濃濃的年味。



（來源：光明日報）