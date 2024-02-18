馬英九：兩岸趕快對話　開放觀光就解決了嘛

中評社台北2月18日電／台官方農曆年前宣布停止招攬赴中國的旅行團，遭質疑無法源依據，馬英九18日表示，兩岸關係對“中華民國”這麼重要，他覺得這政府最奇怪的是不跟對方對話，開放觀光真的不是什麼了不起的事，趕快對話就解決了嘛！



據《中時新聞網》報導，“交通部”日前下令停止招攬赴中國的旅行團，在野“立委”痛批無法源依據，更引發觀光業者不滿，有業者放話若未獲得政府合理解釋，醞釀於520“總統”就職日當天上街抗議。



馬英九上午前往指南宮參拜、發放春聯，並接受媒體聯訪，他直言，這政府最奇怪的，兩岸關係對我們這麼重要，可是我們卻不跟對方對話。馬英九指出，開放觀光真的不是什麼了不起的事，趕快對話就解決了嘛！這對人民、觀光業者影響非常大，為何這麼久都沒有什麼動靜，真的應該趕快改變。



而針對觀光署昨日下午才端出法源，以《發展觀光條例》第53條第1項、《旅行業管理規則》第49條第19款，做為禁團令的法律基礎，更稱基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及“國安”，衡量組團赴陸之經營行為已有“損害國家利益”。



國民黨“立委”群起激憤，“立委”洪孟楷痛批，民進黨政府把觀光業者都當“賣國賊”看待，兩岸越加冷凍停滯，業者叫苦連天，就能增進“國家”利益？邏輯根本不通。



洪孟楷說，先看觀光發展條例，53條寫的“有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者”，當初的立法精神，是何其重大情節；如今因為政治意識形態的對抗，民進黨政府居然拿那麼重的罪名來加諸在觀光業者的身上，組團赴陸旅遊就變成口中的“賣國賊”，這就是民進黨政府要告訴民眾的事？再者，過去疫情期間，飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸業者真的都是海嘯第一排叫苦連天，去年我們已經比其他各國晚開放觀光，少賺了一波觀光財，如今再把赴陸組團旅遊大門關上，陸客來台也難，兩岸來往的溝通遙遙無期，這種對峙遊戲，受苦的只會是業者。