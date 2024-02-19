劉國深答中評：金門與閩南共擁水域

廈門大學兩岸關系和平發展協同創新中心主任劉國深 中評社香港2月19日電（記者 林艷）大陸漁船遭驅離導致兩位漁民死亡事件備受關注，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深2月18日接受中評社記者採訪表示，當前的兩岸關係已經到了走向零和還是雙贏的十字路口，民進黨當局必須格外謹慎處理兩岸共同事務，否則將導致陷入萬劫不復的境地。



國台辦發言人朱鳳蓮2月17日就漁船事件再次表態指出，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。同時，朱鳳蓮也指出，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。這也是事件發生以來，大陸官方首次正式否認金廈存在禁、限水域線。



劉國深表示，國台辦發言人的這一講話關係到兩岸治理秩序問題。在敵對關係尚未正式結束的情況下，雙方在法理上的共有空間裡存在誰是中央政府的競爭關係。從大陸方面的立場來講，中央政府對包括台灣省在內的全中國領土擁有至高無上的權威。



他認為，金門縣域屬於福建省域之內，自然不存在“禁止、限制水域”問題，國台辦發言人的表述是正確的。



劉國深指出，金門縣作為福建省的一個縣域，與閩南其他地區擁有共同的生產生活水域，這是歷史傳統的自然延續，兩地漁民作業海域很難做到涇渭分明。金門海域發生的悲劇事件屬於兩岸共同事務，最高的方案是雙方進行合作治理。過去兩岸關係和平發展正常階段，這個問題容易處理，但目前雙方缺乏政治互信，包括這類事件的兩岸很多問題就陷入零和競爭了。歸根結底兩岸雙方還是要回到兩岸關係和平發展正常軌道，畢竟敵對關係是最差的狀態，對雙方都不是最好的選項。

