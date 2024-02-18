中評社北京2月18日電／據央視網報導，穿新衣是中國人過年的傳統習俗。漢服中馬面裙，兼具古典和現代的簡約美，也能匹配當代年輕人的大眾穿著需求，讓馬面裙成了今年中國風穿搭時尚的爆款。



春節期間，河南洛陽的天街新春盛會精彩上演。在現場，隨處可見身穿馬面裙等漢服的表演者和遊客。



在山東曹縣，春節期間，一場場華美大氣的漢服表演再現千年風華。在採訪中，不少消費者表示，以前，穿漢服的更多是漢服愛好者，現在像馬面裙這樣的漢服款式越來越日常，他們希望通過這種方式弘揚中國傳統文化。



“新春戰袍”馬面裙走俏春節市場



今年春節，“新春戰袍”馬面裙帶動了一輪傳統文化消費熱潮。馬面裙到底有多火？記者走訪了馬面裙的生產和銷售企業。



山東曹縣是中國的漢服生產銷售基地之一，一年的漢服銷售額超70億元。今年，在曹縣以馬面裙為主的龍年拜年服銷售額已經超過了3億元。



多個電商平台的大數據顯示，今年1月以來，漢服的搜索量暴漲，其中，馬面裙成為漢服品類下熱度最高的單品，不少熱銷單品的銷售額超過了百萬元。不過，馬面裙銷售火爆，卻成了馬面裙生產企業“幸福的煩惱”。



浙江嘉興海寧市許村明基布藝廠總經理張明強告訴記者，每天源源不斷的訂單讓他很幸福，但做不完的訂單又讓他很煩惱，目前還欠客戶3萬多條馬面裙訂單。



總台央視記者 張道峰：在嘉興許村這家馬面裙生產企業，從馬面裙的面料到馬面裙的成衣，最快不到2個小時的時間，但即使是這樣的工作效率，企業現在的產能也滿足不了當下馬面裙訂單需求。



擴大產能成了張明強當前的首要任務，他告訴記者，最近他們上馬了新款激光切割設備，持續優化生產流程，提升效率。與此同時，購置設備、招聘員工都在進行中，爭取春節假期結束後在最短時間內讓產能提升3倍，努力滿足源源不斷的訂單需求。