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中國國產大型客機C919在新加坡首次試飛
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2024-02-18 14:15:09
中評社北京2月18日電／據新華社報導，18日，參加新加坡航展的中國國產大型客機C919首次試飛。新加坡航展將於20日開幕，包括中國東航C919在內的中國商飛生產的5架國產飛機將與公眾見面。
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