金觀平：推進農業保險精準投保理賠

中評社北京2月18日電／據經濟日報報導，中國是全球農險保費規模最大、覆蓋農產品最多、業務模式最豐富的農業保險大國之一，2023年農業保險為農業發展提供風險保障4.98萬億元。但也要看到，中國農業保險的保障水平仍然偏低，產品開發特色化、理賠數據的精準性等方面與發達保險市場仍有較大差距。



中國的農業保險分為中央財政保費補貼範圍的保險品種和地方優勢特色保險品種，“中央保大宗，地方保特色”是發展農業保險的總體思路。隨著三大主糧完全成本保險和種植收入保險持續擴圍，發展特色農險成為完善農業保險的另一個重要抓手。



中國地域差異大，各地物產豐富，圍繞“土特產”發展農業保險大有文章可做，江蘇的小龍蝦、新疆的棉花、海南的橡膠等都是農業保險重要的保障標的。但隨著各地農業特色產業的飛速發展，仍有一些小眾和新興農產品不能及時享受到農業保險的保障。近年來，多地頻頻推出帶有“首個”“首次”等標誌性意義的農險品種，一方面表明新興農險產品數量在增加，另一方面也說明農險在多樣性上還有提升空間。



越是特色的農產品，對保險產品的精細化開發越有不同需求。如北京平穀種植的桃子一旦受到夏季冰雹的影響可能導致整片果園絕收；新疆阿克蘇的紅棗最怕秋後成熟季節遭遇暴雨。如何針對不同標的品種的風險特點，結合當地的氣候條件，設置個性化的保險責任和賠付水平，再科學厘定差異化的費率，是發展特色農險的重要發力方向。



作為財產保險領域的重要分支，農業保險的設計如同“搭積木”，綜合發揮各類保險產品的優勢，往往能夠產生一加一大於二的效果。對於植保管理中投入較大的農作物，通過完全成本保險能夠保障農戶所有物化成本。種植收入保險、天氣指數保險則對鮮果、鮮花、蔬菜等容易遭受自然災害影響的經濟作物更為友好。價格指數保險對於有周期效應的大宗農產品和生豬等規模化養殖業能夠發揮更大的保障作用。林草碳匯保險等綠色保險產品創新，則能夠發揮在“雙碳”領域的獨特優勢，提升農業產業國際競爭力。



此外，發展特色農險還要建立再保險聯動機制。近10年來，中國農業生產、消費和貿易發生了顯著變化，農業產業鏈不斷延伸，農業附加值顯著提高，但由於極端氣象災害、動植物疫情、突發公共衛生事件等多發頻發，對於農業生產的挑戰越來越大。農業本就是高風險行業，即便有了農業保險的保障，仍然需要通過再保險機制有效分散風險。再保險公司應不斷加強前沿科技研發投入，利用好數據和技術優勢，配合政府部門，協同相關機構做好覆蓋農業產業鏈多環節、全領域的風險管理服務，推進農業風險減量管理，有效提升農業產業韌性。



在現有的世貿組織規則下，農業保險是最有發展潛力的“黃箱轉綠箱”手段之一，正逐步扮演著農業間接補貼工具的重要角色。從這個維度來看，特色農險現有的發展質量和運行效率還有提升空間，真正完全承擔起“綠箱”職能還有很長的路要走。說到底，農業保險體現的是政府引導、市場運作的治理體制要求，要發揮好保險業經濟“減震器”和社會“穩定器”作用，為實現鄉村全面振興保駕護航。



（來源：經濟日報；作者：金觀平）