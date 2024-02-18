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C919亮相新加坡航空展預演 首次海外試飛
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2024-02-18 13:58:13
中評社香港2月18日電／國產商用飛機C919在新加坡航空展的飛行預演上亮相，是國產大飛機首次在海外試飛。
據香港電台報導，航空展將於星期二至下周日舉行。中國商飛表示，參展的包括兩部C919及三部ARJ21飛機，昨日抵達新加坡。
C919是國家自主研製的噴氣式幹線客機，最大載客量192人，2022年交付首家用戶，目前已投入商業營運。
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