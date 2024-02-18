春節假期1351.7萬人次出入境

中評社香港2月18日電／記者18日從國家移民管理局獲悉，2024年春節假期全國邊檢機關共保障1351.7萬人次中外人員出入境，日均169萬人次，較2023年春節同期增長2.8倍，恢復至2019年春節同期的近九成。其中，單日最高客流量出現在2月12日（正月初三），達185.7萬人次；查驗跨境交通運輸工具45.9萬架（艘、列、輛）次，較2023年春節同期增長1.6倍。



新華社報導，全國海陸空港口岸通關平穩有序，其中粵港澳陸路口岸通關流量較大，占全國出入境總量的73.1%，珠海拱北、深圳羅湖、深圳福田等口岸春節假期日均客流量分別達26萬、18.7萬、15.8萬人次，珠海港珠澳大橋、橫琴等口岸出入境客流、車流單日通關峰值均創下口岸開通以來最高紀錄；樞紐機場口岸出入境流量增長迅速，上海浦東、廣州白雲、北京首都機場日均客流量分別達8.8萬、3.7萬、3.4萬人次，較2023年春節假期分別增長4.9倍、6.2倍、7.5倍。



按照國家移民管理局統一部署，全國邊檢機關全警動員、主動作為，提前預測公布各口岸通關流量高峰時段，提示引導出入境旅客合理安排行程，為廣大人民群眾跨境出行提供參考；科學組織勤務，配足執勤警力，密切部門協作聯動，及時疏導客流高峰，有力保障春節假期中外人員出入境通關安全有序順暢。