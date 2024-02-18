美國研究：猩猩也會像人類一樣與同伴開玩笑

中評社香港2月18日電／英國《皇家學會生物學分會學報》日前發表的新研究顯示，猩猩也會像人類一樣用開玩笑的方式與同伴互動，可能與人類互相開玩笑的認知能力起源有關。



新華社報導，美國加利福尼亞大學洛杉磯分校等機構的研究人員指出，開玩笑是人類互動的重要組成部分，需要複雜的認知能力：理解社會規範、心理活動、預測他人的反應等。頑皮的戲耍行為在嬰兒時期就已出現。研究人員認為，研究類人猿的行為對瞭解人類認知和行為非常重要，但目前研究還遠遠不夠。



研究人員對美國聖迭戈動物園的9只倭黑猩猩、4只紅毛猩猩、4只大猩猩以及在德國萊比錫動物園的17只黑猩猩的視頻資料展開研究。



研究人員在75小時的視頻片段中記錄了504次這些猩猩之間的社交互動。其中，142起被歸類為頑皮戲弄事件，包括戳、打、拉毛發、阻礙行動、偷拿同伴東西等行為。



研究人員指出，這些行為是帶有挑釁性的，一般是在行動後看著同伴的臉，表明挑釁者預期同伴會有反應。如果同伴沒有反應，這些戲弄者會升

級行為，比如進一步戳同伴等。最重要的一點是，這些戲弄行為的目的不是敵對的，而是找樂子，通常發生在平靜、舒適的環境中。



研究人員表示，由於俏皮的戲弄行為存在於所有現存的類人猿屬中，與同伴開玩笑的認知先決條件很可能在至少1300萬年前就已進化出來。