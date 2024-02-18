各地積極推進水利建設

中評社北京2月18日電／據經濟日報報導， 冬春季節是開展農田水利建設的黃金期，多地水利工程正緊鑼密鼓地向前推進，為春耕備耕和防汛抗旱打下堅實基礎。



水利建設對促投資、惠民生、穩就業具有積極作用。2023年水利建設投資和規模創歷史新高，全年完成水利建設投資11996億元，水利建設吸納就業273.9萬人。



確保灌區用水



灌區是保障糧食安全的主戰場，也是糧食的核心產區，做好灌區基礎設施建設和灌渠養護至關重要。



在江西省贛撫平原灌區“十四五”續建配套與現代化改造工程（二期）南昌縣廣福段建設現場，項目建設部副主任陳強告訴記者：“我們重點對崗前渡槽進出口節制閘進行施工，目前已完成了閘墩底板，邊墻混凝土澆築等施工項目。”完工後將有效保障68萬畝農田灌溉、供水。



目前，江西省灌區“一張圖”繪制工作已取得階段性進展，全省314處大中型灌區面積內外邊界、線信息、點信息成果已初步形成，為灌區智能化、精細化管理提供了有力的數據支撐。



湖北多地的灌區提升改造工作蹄疾步穩。在老河口市光化街道賈溝村，引丹灌區續建配套與現代化改造工程正加快推進。該項目一幹渠項目負責人柳鑫介紹，通過升級改造，一幹渠將從原來2.3立方米每秒的流量提升至8立方米每秒，可輻射老河口袁衝鄉至李樓鎮14.6萬畝農田的灌溉需求。



在湖北省天門市綠水堰水庫灌區冬修現場，一台台挖掘機正進行溝渠清淤作業，工人們忙著清除渠道中的水草、污泥等雜物。項目建成後將改善灌溉面積7.8萬畝，提供可靠的灌溉供水水源，形成相對完善的灌排工程系統。



廣西各地也搶抓水利施工黃金期，多項水利工程建設按下“快進鍵”。梧州市蒙山縣文圩鎮秀才村農田水利設施建設現場，施工人員正在挖基礎、砌磚、澆築水渠，通過建設“三面光”渠道對原有渠道進行改造，為秀才村600多畝耕地的農田灌溉及糧食生產提供重要保障。在位於貴港市港北區大圩鎮的西幹渠新樂支渠大仁村段，經過30多名村民10多天的除草、清淤和疏通，水渠十分乾淨整潔。大仁村農業農村技術總指導員黃耀禮說：“我們村4000多畝水田灌溉，都靠這條水渠，水渠修好了才能保證農業豐收。”