用“科技範兒”描繪大美中國“畫卷”

中評社北京2月18日電／據科技日報報導，馴鹿在林中漫步、口弦琴聲回蕩在林海雪原、飛馳的駿馬載著遠方的朋友相約而來……2月17日，第十四屆全國冬季運動會（以下簡稱“十四冬”）開幕式如期舉行，美輪美奐的演出收穫無數點贊。



“十四冬”秉持“綠色、共享、開放、廉潔”的辦賽理念。整場開幕式的參演者僅有800餘人，在數字技術和虛擬視效的加持下，一幅大美中國的時代畫卷在開幕式現場鋪展開來。



“虛擬技術”突破舞台束縛



雖已過立春時節，呼倫貝爾的天氣仍舊寒冷。“十四冬”開幕式選擇在內蒙古自治區冰上運動訓練中心速滑館舉行。



沒有了室外場地的“大場面”，開幕式如何“以小見大”？“衹有靠虛擬技術。”“十四冬”開幕式總導演沙曉嵐說。



地屏、立屏、頂部環形投影、舞美景片以及可編程珠鏈幕……在開幕式現場，冰上賽道與科技舞台融為一體，再加上增強現實（AR）技術，“我們將舞台在冰雪世界和廣闊草原間切換，構建了一幅獨特的‘光影畫卷’。”沙曉嵐說。



舞台設計呈現為天地同圓，觀演效果構建為超視距，配合“草原綠、冰雪白、科技藍、中國紅”的視覺基調，“十四冬”開幕式在數字技術加持下，被打造成一個與眾不同的沉浸式空間。



“我們利用AR虛擬視效，突破室內體育館場地空間限制，在虛與實的交互中展現‘中國風範、民族風采、北疆韵味、運動活力、體育精神’，凸顯冰雪運動的速度與激情。”沙曉嵐說。



“國潮風采”展現時代畫卷

