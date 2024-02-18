中方呼籲推動中美關係健康發展

中評社北京2月18日電／據參考消息網援引塔斯社2月17日報導，16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅呼籲推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。據新華社報導，中國外長在出席慕尼黑安全會議期間會見了美國國務卿布林肯。



王毅回顧道，去年底，習近平主席同拜登總統成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。他說，當前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓“舊金山願景”成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。



另據塔斯社2月17日報導，中國外交部長王毅16日在慕尼黑會見美國國務卿布林肯時，要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁。



中國外交部網站發布的消息稱：“王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。”



王毅指出，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。



《日本經濟新聞》2月17日也報導稱，16日，正在出席慕尼黑安全會議的美國國務卿布林肯和中共中央政治局委員、外交部長王毅舉行會晤。



據中國外交部稱，王毅表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土的一部分。美方應恪守一個中國原則。



報導說，他話裡話外都在牽制美國不要支持“台獨”分裂行動。此外，考慮到美國限制尖端半導體的對華出口和投資等問題，王毅還呼籲美國取消對中國的制裁。雙方同意繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智能對話磋商，保持兩軍溝通。



與此同時，美聯社2月16日發自慕尼黑的報導說，美國國務院說，美中兩國最高外交官16日圍繞台灣、南海局勢、烏克蘭危機以及合成阿片類藥物等困擾兩國關係的問題展開了“坦誠和建設性的”討論。



報導還說，美國國務卿布林肯和中國外交部長王毅此次在慕尼黑安全會議間隙舉行的會談，是自去年11月美國總統拜登和中國國家主席習近平在加利福尼亞州會晤以來，雙方開展的最新高層會談。