納米技術會讓世界更好嗎？

中評社北京2月18日電／據科技日報報導，請看這句話末尾的句號。僅為這個句號1／10000大小的粒子，能有什麼用？



答案超乎你的想象。



這是納米級的粒子，基於納米級材料的技術，在我們的世界中正發揮著越來越大的作用。例如，碳納米纖維可增加飛機和自行車車架強度、銀納米粒子可制成抗菌織物、而被稱為納米脂質體的保濕納米粒子可用於化妝品。



納米技術也在徹底改變醫學。因為納米粒子很容易就通過血腦屏障，未來將助力腦部疾病、癌症、痴呆等病症的治療；眼藥水中的納米粒子可能會協助矯正視力；植入眼睛、耳朵或大腦中的納米粒子，可使人類的夜視能力或聽力高度提升；甚至，納米粒子還可讓人們用大腦控制他們的智能家居和汽車。



這不是科幻小說，這些都是目前炙手可熱的研究領域。



但是，評估納米粒子安全性和倫理性的框架並沒有跟上研究的步伐。如果規範沒有更新，則很難判斷納米技術是否會讓我們的世界變得更加美好。



納米粒子究竟是什麼？



維度上1—100納米之間的任何顆粒或材料都可歸類為“納米粒子”。人的頭髮直徑約為100000納米，但這一數字“太大了”，不能屬於納米範疇。在自然界，單個冠狀病毒的直徑約為100納米，森林火災產生的煙塵粒子直徑可小至10納米，這是兩種天然存在的納米粒子的例子。



納米粒子當然也可以在實驗室中生產。新冠疫苗中使用的腺病毒載體、納米脂質載體和mRNA都是工程納米粒子；用於礦物防曬霜的氧化鋅和二氧化鈦，也是工程納米粒子；飛機的碳納米纖維亦如此。

